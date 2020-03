A carregar o vídeo ...

Casimiro Sousa foi o primeiro português curado em solo nacional. Esteve em Milão na Feira de Calçado - com o cunhado, dono de uma empresa de Lousada - e voltou no dia 21 de fevereiro. Trabalhou até ao início de março e acabou por dar positivo no dia 5. "Tenham calma, tudo vai ficar bem", são os conselhos que dá a todos os portugueses.