O resumo da 1.ª jornada da 2.ª fase da Liga Betclic de basquetebol

A 2.ª fase da Liga Betclic de basquetebol iniciou-se este fim de semana, com o dérbi entre Sporting e Benfica, do grupo A, a ser o jogo de maior destaque da 1.ª jornada. As águias levaram a melhor e seguem sozinhas na liderança, com 43 pontos, mais um do que os leões e mais dois do que o FC Porto, o adversário na 2.ª ronda. Nesta fase disputa-se ainda a classificação final entre o 5.º e o 8.º lugares (grupo B) e ainda se luta pela permanência (grupo C). [Vídeo: FPB TV]