A carregar o vídeo ...

A 6ª jornada da 2ª fase da Liga Betclic de basquetebol acabou no domingo, com destaque para o triunfo do Benfica no dérbi ante o Sporting. Nos outros jogos, o FC Porto bateu a Ovarense e a Oliveirense ganhou em casa da Lusitânia no Grupo A. Veja os melhores momentos.