O resumo da goleada do Sp. Braga em casa do Nacional

Goleada do Sp. Braga diante do Nacional, por 5-0, a colocar os minhotos com um pé (e meio, se calhar...) na final da Taça de Portugal. Tanto Banza como Racic assinaram um bis, Pizzi marcou um golo e fez uma bela assistência para o 5-0, Banza também sofreu dois penáltis e assistiu para o 1-0. Noite de mão cheia do avançado francês! O Nacional bem se esforçou, até tinha entrado bem, mas não foi capaz de criar verdadeiros calafrios à equipa da Liga Bwin e somou a quarta derrota consecutiva em jogos oficiais. A segunda mão, na Pedreira, será a 25 de abril. Depois do fim do jogo, o sérvio Racic e o bósnio Danilovic trocaram de camisola.