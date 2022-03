A carregar o vídeo ...

Está encerrada a fase regular da Liga Betclic de basquetebol. Benfica e Sporting terminam na liderança com os mesmos 41 pontos, com vantagem para as águias, seguidos de FC Porto, com 39, e Oliveirense, com 35. São estas quatro equipas que vão disputar o apuramento de campeão. Eis o resumo da 22.ª ronda da Liga Betclic de basquetebol. [Vídeo: FPB TV]