O resumo da última jornada da fase regular da Liga feminina de basquetebol

Está terminada a fase regular da Liga Betclic de basquetebol feminino, com o Benfica a concluir esta etapa da prova no topo da tabela classificativa, com 44 pontos, depois do triunfo caseiro (77-24) registado na receção ao Esgueira no último domingo. A particularidade desta ronda prende-se com o facto de todas as equipas que disputaram este último encontro da fase regular em casa terem vencido. Eis o resumo da 22.ª ronda da Liga Betclic de basquetebol feminino. [Vídeo: FPB TV]