A carregar o vídeo ...

Tomás Bessa assinou a melhor exibição da sua carreira profissional, de 9 pancadas abaixo do Par, e assumiu o comando da 61.ª edição do Open de Portugal at Royal Óbidos, o torneio da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), de 250 mil euros em prémios monetários, que hoje (quinta-feira) teve a sua tacada de saída, no Royal Óbidos Spa & Golf Resort, terminando no Domingo.