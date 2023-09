A carregar o vídeo ...

Ricardo Melo Gouveia subiu este sábado 24 lugares e necessita amanhã de um grande resultado na última volta do Open de Portugal at Royal Óbidos para chegar-se ao top-10 do torneio de 250 mil euros em prémios monetários. Isso deverá permitir-lhe meter-se no top-15 da Corrida para Maiorca, o ranking do Challenge Tour.