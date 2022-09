O resumo do Arouca-Boavista: os golos, os casos e outros lances

O Boavista apanhou o Portimonense no 4.º posto da Liga Bwin, ao vencer com reviravolta na visita ao reduto do Arouca. A atuar em casa, o Arouca até entrou mal no jogo, já que aos 10' viu Soro ser expulso, mas mesmo com menos um conseguiu ser a primeira equipa a marcar, por intermédio de Rafa Mújica. Os axadrezados responderam de pronto e empataram aos 31', abrindo caminho a uma reviravolta que confirmada por Martim Tavares, aos 70'. Depois, aos 84', Opoku viu mais um vermelho e deixou o Arouca reduzido a nove.