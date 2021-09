Arouca e V. Guimarães empataram este sábado num jogo em que os minhotos pareciam ter a vitória 'no bolso' mas a reação da equipa da casa no último quarto de hora, com um golo aos 90'+4, ditou o 2-2 final . Veja neste vídeo os melhores lances da partida da 6.ª jornada da Liga Bwin. [Vídeo: VSports].