O resumo do Bayern Munique-Copenhaga, 0-0: nulo em Munique

O Copenhaga de Diogo Gonçalves foi até Munique empatar a zeros () diante do Bayern Munique, no duelo da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Este resultado permite aos dinamarqueses manterem vivo o sonho de se apurarem para os oitavos de final da competição num grupo que conta ainda com a participação de equipas como Galatasaray e Manchester United. Os melhores momentos da partida para ver (ou rever) neste resumo alargado da DAZN/ELEVEN.