O Bayern Munique goleou o Wolfsburgo por 4-0 , na sexta-feira, num jogo em que Robert Lewandowski marcou um dos golos e igualou o melhor ano civil da carreira de Cristiano Ronaldo, com 69. Além disso, o polaco fixou um novo recorde de golos marcados num ano civil na Bundesliga: 43. Veja o resumo do encontro. [Vídeo: One Football]