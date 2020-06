Empate a um golo entre Belenenses e V. Guimarães na Cidade do Futebol, um resultado com sabor distintos para ambos os conjuntos. Os da casa atingiram os 30 pontos e estão em boa posição para se manter na Liga NOS, ao passo que os minhotos podem ter perdido definitivamente o comboio europeu e até podem perder o sexto posto no final da ronda.