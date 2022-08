O Benfica arranca a Liga Bwin 2022/23 com uma goleada, por 4-0, sobre o Arouca, num jogo que controlou na maior parte do tempo. Rafa esteve em destaque ao bisar (42' e 87'). Gilberto inaugurou o marcador aos 8 minutos e Enzo Fernández fixou o resultado ao intervalo em 3-0, aos 45'+6, já depois de Mateus Quaresma ter sido expulso, com vermelho direto, aos 45'+1.