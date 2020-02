O Benfica derrotou o Belenenses por 3-2 no Estádio da Luz e aumentou de forma provisória para 10 a vantagem pontual para o segundo colocado FC Porto. A atuar em casa, a turma da Luz sentiu dificuldades inesperadas, mas mesmo assim ficou com os 3 pontos que permitem manter-se isolada no topo da tabela.