O resumo do Benfica-Belenenses SAD: os golos, os casos e outros lances

Vitória incontestável do Benfica apesar da boa resposta do Belenenses SAD no Estádio da Luz. Os encarnados entraram com tudo e chegaram ao golo inaugural logo aos seis minutos num cabeceamento imparável de Seferovic. Depois, ainda tiveram mais duas oportunidades para dilatar a vantagem, mas a formação de Petit equilibrou o jogo. Na segunda parte, o Belenenses SAD ainda teve chances para empatar o jogo, mas Darwin acabou por sentenciar a partida ao estrear-se a marcar no campeonato. Quinta vitória em cinco jornadas para o Benfica, que é líder isolado da 1ª Liga, num jogo apenas manchado para as águias pela lesão de Grimaldo, que aparenta ser grave.