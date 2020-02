O Benfica somou este sábado a segunda derrota consecutiva no campeonato, agora ao perder por 1-0 na receção ao Sp. Braga. Palhinha, em cima do intervalo, fez o golo decisivo da partida, ditando um resultado que permite ao FC Porto ter a possibilidade de reduzir para apenas 1 ponto a diferença para o topo da tabela - para tal os dragões têm de vencer no domingo em casa do V. Guimarães.