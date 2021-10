O resumo do Boavista-Belenenses SAD: os casos e outros lances

Boavista e Belenenses SAD não foram além de um nulo (0-0) no jogo que encerrou a nona jornada da Liga Bwin. Os axadrezados dispuseram das melhores oportunidades para inaugurar o marcador, mas encontraram Luiz Phelipe a um nível alto à frente das redes dos azuis. Com este resultado, o Belenenses SAD continua 'afundado' no último lugar da Liga Bwin, com apenas cinco pontos (cinco empates e quatro derrotas), enquanto que o Boavista é oitavo classificado, com 11 pontos (duas vitórias, cinco empates e dois desaires).