O Boavista derrotou o Benfica ( 3-0 ) no fecho da 6.ª jornada da Liga NOS. Primeiro triunfo neste campeonato para os axadrezadose, simultaneamente, a primeira derrota das águias. Veja ou reveja neste vídeo os três golos, os casos polémicos e outros lances que marcaram a partida no Estádio do Bessa. [Vídeo: VSports]