O resumo do Boavista-Famalicão: os golos, os casos e outros lances

O Boavista deixou de ser o último colocado da Liga NOS, graças a uma importante e moralizadora vitória diante do Famalicão por 3-0. Diante de um adversário direto nesta luta pela salvação, os axadrezados foram mais eficazes e acabaram por vencer com três golos sem resposta. A equipa de Jesualdo Ferreira salta para 14.º lugar, agora com 21 pontos, ao passo que os famalicenses acabam por cair para o penúltimo posto, com 19.