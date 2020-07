O Marítimo venceu o Boavista por 1-0 no arranque da 31.ª jornada da Liga NOS e somou assim o terceiro triunfo consecutivo no campeonato. Joel Tagueu fez o único golo do encontro no Estádio do Bessa. Veja aqui esse lance, os casos e outros destaques da partida. [Vídeo: VSports]