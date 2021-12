Um golo de Henrique, aos 90'+5, estragou aquela que podia ter sido uma (re)estreia de sonho para Petit no comando técnico do Boavista. Os axadrezados adiantaram-se bem cedo, aos 5' por Musa, comandaram durante mais de 90 minutos, até que no período de compensações o jogador dos insulares conseguiu o empate. Isto numa partida que acabou com dez de cada lado, em face das expulsões de Zainadine e Makouta.