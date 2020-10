O resumo do Boavista-V. Guimarães: o golo, os casos e outros lances

João Henriques estreou-se esta segunda-feira no comando técnico do V. Guimarães e conseguiu um triunfo ( 0-1 ) frente ao Boavista. Marcus Edwards, aos 19 minutos, apontou o único golo (e que golo!) do encontro no Estádio do Bessa e garantiu três pontos aos minhotos. Veja ou reveja neste vídeo o remate certeiro do jovem inglês, os casos e outros lances que marcaram a partida que fechou a 4.ª jornada da Liga NOS. [Vídeo: VSports]