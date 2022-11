O resumo do Boavista-Vilafranquense: o golos, os casos e outros lances

O Boavista ficou a um passo do apuramento para a final four da Allianz Cup, ao bater o Vilafranquense por 1-0 com golo de Yusupha. Os axadrezados têm agora duas vitórias, que lhes valem 6 pontos, mais 5 do que o adversário desta noite e do que o V. Guimarães. Ora, os minhotos ainda vão jogar esta semana diante da BSAD, num duelo em que têm de ganhar. Caso não o façam, apura-se logo o Boavista. Se ganharem, então tudo se decidirá na 3.ª ronda, num clássico entre ambas as equipas.