O resumo do Boavista-Vizela: os golos, os casos e outros lances

Hamache chorou no final do jogo e não era para menos. O defesa do Boavista falhou um penálti aos 90'+11 que podia ter dado os três pontos aos axadrezados! A jogar com dez desde os 49 minutos, depois da expulsão de Luís Santos, a formação treinada por Petit aguentou-se como pôde, empatou, viu o Vizela chegar aos 2-1, e estabeleceu nova igualdade por Petar Musa. O penálti nos descontos dos descontos chegou caído do céu, mas o defesa francês - que antes não falhara - atirou a bola para a bancada.