O resumo do Casa Pia-Marítimo: os golos, os casos e outros lances

O Casa Pia aproximou-se da zona de qualificação europeia, ao vencer em casa o Marítimo, por 2-0, em jogo da 25.ª jornada. Fellipe Cardoso marcou, aos 41 e 50 minutos, os dois golos do conjunto lisboeta, que se mantém no sétimo posto, com 38 pontos, os mesmos do Arouca, sexto, e a dois do Vitória de Guimarães, que está no quinto lugar, último de acesso às competições europeias. Com a terceira derrota consecutiva, o Marítimo, que viu René Santos ser expulso (86), mantém-se na 16.ª posição, de play-off de manutenção, com mais um ponto do que o Paços de Ferreira (17.º) e dois do que o Santa Clara (18.º), as duas equipas em zona de despromoção.