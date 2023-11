O Vizela levou, este domingo, a melhor na visita ao terreno do Casa Pia (0-1) e regressou às vitórias na Liga Betclic, colocando assim um ponto final numa série de cinco jogos sem triunfar na competição. O único golo da partida foi apontado já na 2.ª parte, aos 70 minutos, por intermédio de Alberto Soro, que 'atirou' a equipa para o 14.º lugar do campeonato, com 9 pontos. O Casa Pia segue logo acima, no 13.º posto, com 10.