O resumo do Chaves-Gil Vicente: os golos, os casos e outros lances

O Chaves alcançou a segunda vitória consecutiva, a primeira da época em casa, ao bater o Gil Vicente por 3-1. Os flavienses até chegaram ao descanso em desvantagem no marcador - golo de Fran Navarro -, mas na segunda metade conseguiram a reviravolta, muito por influência da superioridade numérica que obtiveram pela expulsão de Adrián Marín, aos 45'+6. Com mais um, o Chaves acabaria por dar a volta com três golos em vinte minutos, dois de João Mendes e um de Jonathan Arriba.