Foi com um final dramático que terminou o encontro entre Chaves e Rio Ave, que marcou o fecho da 5.ª jornada da Liga Bwin. As duas formações empataram (1-1), com o resultado final a ficar definido em cima do minuto 90 e com alguma polémica à mistura. Com este resultado, o Chaves posiciona-se no sexto lugar, com oito pontos, enquanto que o Rio Ave é 14.º, com cinco.