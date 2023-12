O resumo do E. Amadora-Boavista: golos, casos e outros lances

O E. Amadora recebeu e venceu este domingoo Boavista em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga Betclic. Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa da casa inaugurou o marcador no início do segundo tempo por intermédio de Leo Jaba (52’). Os axadrezados ainda conseguiram chegar ao golo do empate, por Martim Tavares (74’), mas foi o E. Amadora que conseguiu voltar a colocar-se na frente, beneficiando de um autogolo de Rodrigo Abascal (78’). Perto do apito final Kikas aumentou a vantagem do E. Amadora e selou o resultado em 3-1. Veja os principais lances da partida.