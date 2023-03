Continua a fase negativa do Estoril. Esta noite, na receção ao Chaves, os canarinhos sofreram a sexta derrota consecutiva, num jogo resolvido com dois penáltis, que teve ainda uma expulsão. Com este resultado, os flavienses ficam a respirar um pouco melhor na luta pela permanência (têm 32 pontos, 16 acima da zona de descida), ao passo que os canarinhos seguem em 15.º, com 22, 6 acima da zona aflitiva.