O resumo do Estoril-Famalicão: os golos, os casos e outros lances

Estoril Praia e Famalicão empataram esta sexta-feira a dois golos, em jogo da 15.ª jornada da Liga Bwin. No Estádio António Coimbra da Mota, o Famalicão adiantou-se no marcador graças a um autogolo de Vital (42), mas o Estoril respondeu de imediato, com Rui Fonte (45) a igualar o resultado e Chiquinho (45+2) a colocar os 'canarinhos' na frente pela primeira vez. Já na segunda parte, Banza (53) voltou a empatar o jogo e fez o 2-2 final.