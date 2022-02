Exatamente dois meses depois do triunfo sobre o Belenenses SAD, o Estoril está de volta aos triunfos. Foi diante do Tondela, num jogo resolvido pelo golo tardio de Arthur. Foram oito jogos consecutivos sem ganhar para a turma da Linha, que desta forma consegue apanhar o V. Guimarães no sexto posto, ambos com 30 pontos - mas com mais um duelo do que os minhotos. Já o Tondela segue em 14.º, com 20.