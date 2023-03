O resumo do Estoril-Vizela: os golos, os casos e outros lances

Ricardo Soares estreou-se, este sábado, no banco do Estoril com derrota pesada diante do Vizela (0-3). O treinador português, que rendeu Nélson Veríssimo nos canarinhos, viu a sua equipa a ficar em desvantagem logo aos 15 minutos com um golo de Osmajic, num lance algo atabalhoado. A fechar a 1.ª parte, aos 41 minutos, um autogolo de Joãozinho dilatou a vantagem do Vizela. A partir daí, o Estoril tentou correr atrás do prejuízo e reduzir a desvantagem, mas foi Tomás Silva, aos 83', a sentenciar o resultado final, com um remate cruzado de pé direito já dentro da grande área. Com este resultado, o Estoril agrava o momento de crise na Liga Bwin, onde ocupa a 15.ª posição. O Vizela é 9.º colocado.