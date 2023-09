O resumo do Famalicão-Arouca: o golo, os casos e outros lances

No jogo de abertura da 6.ª jornada da Liga Betclic, o Famalicão recebeu e venceu o Arouca por 1-0. O encontro até começou com o Arouca ligeiramente por cima mas foi a turma famalicense que inaugurou o marcador à passagem do minuto 28, por intermédio de Otávio, de cabeça, após canto batido por Francisco Moura. Na segunda parte o Arouca entrou forte à procura do golo do empate e acabou por ser recompensado com um penálti ao minuto 59, após falta de Riccielli que acabaria por ver o segundo amarelo e a consequente expulsão. Na marcação da grande penalidade, Sylla desperdiçou por duas vezes. Na primeira ocasião permitiu a defesa de Luíz Junior e, chamado a repetir o castigo máximo após invasão da grande área dos jogadores famalicenses… voltou a falhar, desta vez atirando à barra. Com superioridade numérica os arouquenses continuaram a exercer grande pressão na procura do golo do empate mas, ao minuto 77, Mújica viu o cartão vermelho direto e o Famalicão acabou por conseguir aguentar a vantagem mínima até ao final.