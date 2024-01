O resumo do Famalicão-Chaves: os golos, os casos e outros lances

Ninguém se ficou a rir no duelo entre Famalicão e Chaves (2-2), a contar para a 16.ª jornada da Liga Betclic. A formação visitante inaugurou o marcador graças ao suspeito do costume, de seu nome Héctor Hernández, que apontou assim o 9º golo esta temporada. A reação dos famalicenses aconteceu ainda na primeira parte, com Théo Fonseca (33’) e Chiquinho (40’) a carimbarem a reviravolta, sendo que o último inscreveu o nome na lista de marcadores por culpa de um pontapé de bicicleta. Vai certamente para a galeria dos melhores golos da presente edição da Liga Betclic. O resultado ficou fechado no início do segundo tempo, com Rúben Ribeiro a restabelecer a igualdade (56’). Os comandados de João Pedro Sousa levam seis jogos sem conhecerem o sabor da vitória (quatro empates e duas derrotas) e seguem no 8º lugar, com 19 pontos. Já o Chaves quebra uma série de três derrotas seguidas, mas continua em último.