O resumo do Famalicão-Estoril: os golos, os casos e outros lances

Mais de dois meses e sete jogos depois... eis o regresso às vitórias do Famalicão. Aconteceu na abertura da jornada 32 da Liga Bwin, com um triunfo por 3-1 sobre o Estoril que praticamente sela a permanência do conjunto nortenho no principal escalão do futebol nacional.



Sem ganhar desde 26 de fevereiro, a turma famalicense estava pressionada, mas também tinha do outro lado um Estoril em crise. Aproveitando-se disso, e a jogar em casa, o Fama viu o Estoril ficar reduzido a 10 elementos logo aos 16 minutos (expulsão de Ferraresi) e, com golos de Adrián Marín, Heriberto Tavares e Kadile, alcançou o importante triunfo. Rui Fonte ainda reduziu para os canarinhos, mas o tempo revelou-se insuficiente para impedir o sexto encontro seguido sem ganhar.