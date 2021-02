Num duelo entre equipas que precisam de pontos como pão para a boca, Famalicão e Farense não saíram de um empate sem golos no Norte do país, numa partida marcada pela expulsão de André Pinto que deixou os algarvios a jogar com menos um durante praticamente 45 minutos. Com este resultado, ambas as equipas seguem empatadas, agora com 19 pontos.