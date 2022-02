O resumo do Famalicão-Moreirense: os golos, os casos e outros lances

O Famalicão tirou verdadeiramente a barriga de misérias depois de quatro jogos seguidos sem ganhar. Diante do Moreirense, a turma comandada por Rui Pedro Silva venceu por claríssimos 5-0, numa partida da 22.ª jornada da Liga Bwin na qual ao intervalo já vencia por 4-0. Com o reforço João Carlos Teixeira em evidência - um golo, duas assistências e uma atuação de grande nível -, houve ainda espaço para uma estreia de sonho para Ivan Dolcek, que ao cabo de 67 segundos conseguiu estrear-se a marcar pela sua nova equipa. Com este resultado, o Famalicão salta para o 14.º posto, com 20 pontos, ao passo que o Moreirense cai para 16.º.