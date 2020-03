O resumo do Famalicão-Sporting: golos, casos e outros lances

O Famalicão venceu o Sporting, por 3-1, no encerramento da 23ª jornada do campeonato. Os famalicenses entraram na partida com conviccção e marcaram dois golos de rajada, através de Uros Racic (5’) e Diogo Gonçalves (8’). O Sporting terminou a primeira parte em crescendo e Coates reduziu mesmo em cima do intervalo. Depois do descanso, o Sporting até dominou a posse de bola, mas Diogo Gonçalves bisou e selou o resultado final. Com este resultado, o Famalicão acaba a jornada no 6.º lugar, com 36 pontos, e está a apenas três do Sporting, que é 4.º.