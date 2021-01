O resumo do Famalicão-V. Guimarães: o golo, os casos e outros lances

O V. Guimarães continua a sua caminhada praticamente perfeita enquanto visitado, tendo este domingo mantido o seu registo invicto ao vencer por 1-0 diante do Famalicão. Valeu um golo de André Almeida, aos 12', que permitiu aos minhotos chegarem aos 26 pontos no 6.º lugar, a 1 do Sp. Braga e a 2 do Paços de Ferreira - os castores têm um jogo a mais. Quanto ao Famalicão, depois de ter ganho nos Açores, voltou a perder e mantém-se com 14 pontos, agora no 13.º posto.