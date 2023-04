O resumo do Famalicão-V. Guimarães: os golos, os casos e outros lances

O Famalicão assegurou esta sexta-feira a segunda vitória consecutiva na Liga Bwin ao bater esta noite, em casa, o Vitória de Guimarães, por 2-1, num encontro em que o árbitro André Narciso mostrou por três vezes o cartão vermelho. Riccieli, defesa-central do Famalicão, foi o primeiro a ver a cartolina encarnada, ao minuto 22, após impedir a progressão de Safira. Pouco depois da meia hora de jogo (33'), Tiago Silva também viu o cartão vermelho após uma entrada dura sobre Ivo Rodrigues. Ainda assim, o Famalicão vencia ao intervalo com, fruto de um golo de Jhonder Cádiz ao minuto 10. Na segunda parte, Dani Silva empatou a partida com um golo de cabeça, na sequência de um pontapé de canto, aos 64'. Mas o Famalicão respondeu logo de imediato, com Francisco Moura a recolocar os famalicenses na frente do marcador (70'). Com este resultado, o Famalicão segue no 7.º lugar, mas aproxima-se do V. Guimarães, que é 6.º classificado com 41 pontos (face aos 39 da turma de João Pedro Sousa). Note-se que esta foi a quarta derrota do Vitória nos últimos cinco jogos para o campeonato - também somou um empate com o Paços de Ferreira durante este período.