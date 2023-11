O resumo do Farense-Arouca: golos de penálti decidiram tudo no São Luís

O Farense alcançou esta segunda-feira a segunda vitória consecutiva na Liga Betclic ao bater, em casa, o Arouca por, no jogo que encerrou a ronda 10 do campeonato. Os dois golos apontados pelos algarvios surgiram desde os 11 metros, com penáltis convertidos por Mattheus Oliveira e Bruno Duarte. Os melhores momentos da partida para ver (ou rever) neste resumo alargado.