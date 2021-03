Um golo de Miguel Cardoso, apontado ao minuto 78, deu ao Belenenses SAD um triunfo importante na visita ao reduto do Farense por 1-0. Os azuis sobem na tabela, até ao 9.º posto, agora com 25 pontos, ao passo que os algarvios estão no 16.º lugar e podem mesmo acabar a ronda mais abaixo na tabela, caso Gil Vicente e/ou Famalicão vençam.