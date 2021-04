O resumo do Farense-Portimonense: os golos, os casos e outros lances

Farense e Portimonense empataram a um golo no dérbi algarvio que marcou o fecho da jornada 29 da Liga NOS. Os da casa ainda entraram a vencer, graças a um golo de Pedro Henrique, mas acabaram por sofrer a igualdade já na fase final da contenda, mercê de um incrível erro de Eduardo Mancha, que permitiu a Aylton marcar num lance aparentemente estava controlado. Contas feitas, o Farense segue em penúltimo, com 26 pontos, a 2 do Boavista, que é 17.º Já o Portimonense está em 11.º, com 33 pontos.