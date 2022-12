O resumo do FC Porto-Arouca: os golos, os casos e outros lances

Mão cheia do Dragão no último jogo de 2022 dá expressão à objetividade que o FC Porto colocou em prática perante um Arouca que entrou na partida a perder e raramente conseguiu segurar o ímpeto ofensivo adversário. Noite de gala também para Taremi, sendo que o hat-trick do iraniano foi determinante para dar expressão ao domínio que o FC Porto exerceu do início ao final do jogo perante um Arouca que procurou sempre jogar positivo mas, pese embora o golo de honra, acabou por cometer demasiados erros para alimentar a esperança de conquistar pontos.