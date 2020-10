O FC Porto regressou às vitórias ao bater o Gil Vicente, por 1-0 , em duelo da 5.ª jornada da Liga NOS. Evanilson, perto do intervalo, apontou o único golo da partida no Estádio do Dragão. Veja ou reveja neste vídeo a jogada que deu os três pontos à equipa de Sérgio Conceição, os casos polémicos e outros lances que marcaram o encontro. [Vídeo: VSports]