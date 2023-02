O resumo do FC Porto-Gil Vicente: os golos, os casos e outros lances

A primeira vitória da história do Gil Vicente em casa do FC Porto teve tanto de surpreendente como de insólito. Não pela cambalhota no marcador que os gilistas consumaram ainda no primeiro tempo após o golo madrugador (4’) de Taremi, mas pelas circunstâncias que limitaram tremendamente qualquer ideia de reacção objectiva dos portistas em função das expulsões de João Mário (35’) e de Uribe (52’). Em desvantagem no marcador e com menos duas unidades em campo durante grande parte da etapa complementar, o FC Porto não teve argumentos para diluir a postura de gestão sem risco que os gilistas adotaram. Golpe duro nas contas da corrida pelo título, dado que o Benfica usufrui agora uma confortável almofada de oito pontos para os campeões nacionais.