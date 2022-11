O resumo do FC Porto-Mafra: os golos, os casos e outros lances

A postura de reacção que o FC Porto assumiu após o descanso, depois a inércia que marcou a exibição portista no primeiro tempo, ainda permitiu diluir a desvantagem de dois golos que o Mafra usufruía ao intervalo. Toada de assalto, nem sempre bem delineado, mas suficiente para os golos de Pepê e Toni Martínez salvaguardarem a conquista de um ponto que deixa todas as equipas empatadas, dada a igualdade entre Vizela e Chaves, no grupo A encerrada que está a 1ª jornada da Allianz Cup.