O resumo do FC Porto-Sp. Braga: os golos, os casos e outros lances

O Sp. Braga regressou do intervalo decidido a fazer esquecer a inércia da etapa inicial que permitiu ao FC Porto fazer dois golos sem resposta (Eustáquio marcou e assistiu) e a aposta de alta intensidade foi suficiente para diluir o marcador, mas acabou por ser demasiado efémera para superar a dinâmica elevada que o FC Porto continuou a apresentar até Pepê voltar a ampliar o marcador. Golpe com um elevado peso anímico no conjunto minhoto, principalmente porque instantes depois o guardião Matheus foi expulso após derrubar Taremi à entrada da área e a reta final acabou por pertencer quase em exclusivo aos dragões, que ainda voltaram a fazer mais um golo por intermédio de Galeno. Com isto, o FC Porto iguala os minhotos no segundo lugar, ambos com 19 pontos.